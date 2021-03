In Ilsenburg rammt ein Audifahrer den Trolli einer 64-jährigen Frau - sie stürzt und verletzt sich. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am frühen Freitagmorgen rammte in Ilsenburg ein Audifahrer den Trolli einer Frau - in Folge stürzte diese zu Boden und verletzte sich.

Ilsenburg (vs) l Als am frühen Freitagmorgen ein 50-jähriger Fahrer mit seinem Audi die Wernigeröder Straße befuhr und links abbiegen wollte, übersah er eine 64-jährige Frau. Sie war mit ihrem Einkaufstrolli unterwegs. Der Fahrer prallte mit dem Trolli zusammen, sodass die Frau stürzte und sich verletzte. Die 64-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht und wurde stationär behandelt.

