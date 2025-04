Mehrere Geschäfte sind seit Monaten verwaist. Andere werden in Kürze folgen. Stirbt die Westernstraße in Wernigerode langsam aus oder gibt es Hoffnung für diesen Bereich der Fußgängerzone?

Verwaiste Geschäfte und Ladenschließungen: So groß ist Wernigerodes Leerstandsproblem wirklich

Wernigerode. - „Räumungsverkauf“: In großen roten Buchstaben wird die Schließung eines Geschäfts in der Wernigeröder Westernstraße angekündigt. Schon wieder. In der Nachbarschaft des Ladens stehen bereits mehrere Verkaufsflächen leer, teils seit Monaten. Stirbt dieser Innenstadt-Bereich aus?