Wohin mit dem Auto? Am Ziegenberg in Wernigerode entsteht Bauland. Parkplätze entlang der Straße sind nicht geplant.

Verwirrung in Wernigerode: Warum es in neuem Wohngebiet keine Parkplätze gibt

In dem neuen Wohngebiet, das an Wernigerodes Ziegenberg entsteht, sollen sich künftig junge Familien niederlassen.

Wernigerode. - Am Ziegenberg entsteht ein neues Wohngebiet. Auf der Fläche am Stadtrand von Wernigerode wird Bauland bereitgestellt – Bauland für junge Familien. Allerdings ohne straßenbegleitende Parkflächen, was bei den Anwohnern in der Nachbarschaft für Skepsis sorgt. Denn Parkflächen sind in dem Quartier ohnehin schon rar gesät.