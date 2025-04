Was passiert nachts auf dem Wernigeröder Schloss? In der Harz-Stadt kocht die Gerüchteküche über: Ist die beliebte Sehenswürdigkeit etwa wieder Drehort für einen Film? Anlass für die Spekulationen ist das ungewohnte Licht, in dem das Bauwerk aktuell erstrahlt.

Wernigerode. - Wird wieder ein Film gedreht? Sind die passenden Glühbirnen ausgegangen? Oder treibt gar ein Schlossgespenst sein Unwesen? In Wernigerode wird gerade heiß diskutiert, was in den Nachtstunden am Schloss los ist. In sozialen Medien kursieren die unterschiedlichsten - humorvollen - Erklärungsversuche.