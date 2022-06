Vision: Dampft Schmalspurbahn in die Westernstadt Pullman-City?

Ganz großes Kino mit Lasershow in Quedlinburg: Mit der Inbetriebnahme der HSB-Streckenverlängerung von Gernrode nach Quedlinburg am 4. März 2006 wurde das erste ?richtige? Neubauprojekt der Harzer Schmalspurbahnen realisiert. Nun rücken mit Blick auf den Koalitionsvertrag die Diskussionen um eine Verlängerung in die Westernstadt Pullman-City und nach Braunlage in den Fokus.

Foto: HSB/Matthias Bein