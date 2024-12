Lebensphilosophie Bergwacht Vom Felsklettern bis zum Abseilen aus dem Hubschrauber: Was Bergretter im Harz an ihrem Ehrenamt so lieben

Ein Leben im Dienst der Gemeinschaft hat der Wernigeröder Volker Giebel nicht nur seiner Tochter Sandra, sondern auch seinen beiden Enkelinnen mit auf den Weg gegeben. Sie berichten, was sie an ihrem Einsatz in der Harzer Bergwacht so fasziniert.