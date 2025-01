Junge Vietnamesen sind in den Harz gekommen, um hier ihre Ausbildung zu absolvieren. Ein Projekt, das bundesweit Schule machen könnte? Der Startschuss fiel vor mehr als drei Jahren. Ob alle ihre Ausbildungen gemeistert haben und wie es weitergehen soll.

Vom Fernen Osten in den Harz: Vietnamesen wirken Fachkräftemangel entgegen

Landkreis Harz. - Wie entsteht aus einer kleinen Städtepartnerschaft ein Projekt, das Fachkräftemangel bekämpft? Für Linh Vo hat es seinen Lebensweg komplett verändert. 2021 begann er im Harzer Kultur- & Kongresshotel in Wernigerode seine Ausbildung zum Hotelfachmann – heute arbeitet er in der Bankett-Abteilung des Hauses mit 258 Zimmern. Vo ist einer von 35 Vietnamesen, die dank „WiSo Harz-Hoi An“ in die Region gezogen sind, um zu lernen und zu arbeiten. „Ich fühle mich wohl hier“, sagt er.