Bei der Selbsthilfegruppe „Sprung ins Leben“ in Wernigerode tauschen sich Menschen mit Suchtproblemen, Depressionen und Ängsten aus. Für viele ist sie ein Anker, der ihnen hilft, ihren Alltag zu bewältigen. Hinter jeder Geschichte steht ein Neuanfang – wie der von Henry, der den Weg zurück ins Leben fand.

Depressive Störungen zählen zu den häufigsten Erkrankungen und werden in ihrer Schwere oft stark unterschätzt.

Landkreis Harz/Wernigerode. - Die einen kommen seit Jahren. Andere sind erst seit kurzer Zeit dabei. Manche reden viel und berichten ausführlich von ihrer Woche, andere nur das Nötigste, sie hören lieber zu. Zusammen sitzen sie in einem Raum voller Vertrauen. Hier darf alles gesagt werden – und bleibt in diesen vier Wänden. Bernd Kühnel leitet die Selbsthilfegruppe „Sprung ins Leben“ in Wernigerode.