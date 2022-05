Von der digitalen in die reale Welt: Das verbirgt sich hinter der Fassade des Kreativlofts in der Wernigeröder Marktstraße

Maria Brinkmann, Linda Brozio, Anu Quint und Tino Semmer (von links) von der Kreativ-Agentur Polyluchs in ihrem neuen Domizil, dem Kreativloft in Wernigerode.

Wernigerode - Internet-Café, Ausstellungsraum, Standort einer Krankenkasse – das Haus in der Wernigeröder Marktstraße 18, markant dank großer Fensterflächen, hat schon viele Zwecke erfüllt. Nun ist es ein Kreativloft, weist ein Schild an der Fassade aus. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Antworten darauf liefern die Mieter der Räume, die Inhaber der Agentur Polyluchs.