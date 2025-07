Magdeburg. - Frank Fuhrmann aus Möser wird den vergangenen Sonnabend noch lange in guter Erinnerung behalten. Es war der Tag, an dem ihm und seinen Pferden irgendwie alles gelingen sollte. Ausgerechnet beim Heimspiel auf der Galopprennbahn im Magdeburger Herrenkrug. Gleich vier Rennen hintereinander gingen an den Lokalmatadoren. Oder wie es Torsten Meyer, Geschäftsführer des Magdeburger Rennvereins, sagte: „Der hat wirklich alles abgeräumt.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.