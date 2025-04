Party-Szene im Harz Von Tattoo-Messe bis Fight-Gala: Wernigerode bekommt mit Zeltpalast neue XXL-Eventlocation

In wenigen Tagen beginnt der Aufbau einer neuen Eventlocation in Wernigerode. Eine, die es so noch nicht in der Stadt gegeben hat: Nahe der Hasseröder Brauerei entsteht ein riesiger Zeltpalast. Wer dahinter steckt und welche Veranstaltungen sogar Prominente in den Harz locken sollen.