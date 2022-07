Sollen Hunde in der Stadt Oberharz immer angeleint werden? Das haben Stadträte angeregt. Derweil werden die Spender für Hundekotbeutel in drei Orten gut angenommen.

Müssen Hunde in der Stadt Oberharz künftig immer angeleint werden? Einen Vorstoß dazu gab es jüngst im Ordnungsausschuss.

Oberharzstadt - Das Osterfeuer in Königshütte war ein stimmungsvolles Fest, zahlreiche Besucher versammelten sich nach zweijähriger Corona-Pause. Was jedoch vielen Gästen Angst einjagte, so dass sie den Osterfeuerplatz verließen, waren große Hunde, die nicht angeleint herumliefen.