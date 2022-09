Waldbrand am Brocken bringt Mensch und Material ans Limit

Rund 200 Einsatzkräfte sind am Donnerstag im Einsatzgebiet am Brocken bei Löscharbeiten am Boden tätig. Es wirkt nur auf den ersten Blick so, als sei das Feuer bereits gelöscht. Glutnester sind ebenso weiter problematisch wie die Tatsache, dass der Brand auf Moorflächen übergegangen ist.

Foto: dpa/ Matthias Bein