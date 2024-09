Am Brocken im Landkreis Harz ist am Freitag, 6. September, ein Waldbrand ausgebrochen. Auch an Tag zwei ist dieser - trotz des Einsatzes von rund 250 Einsatzkräften am Boden sowie Löschflugzeugen und -hubschraubern - noch nicht unter Kontrolle.

Foto: Sandra Reulecke