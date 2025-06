Der seit Sonntagabend (22. Juni) oberhalb von Goslar brennende Wald hält die Feuerwehren weiterhin in Atem. Nunmehr entsenden auch die Feuerwehren im sachsen-anhaltischen Ostharz Technik und Personal dorthin.

Goslar. - Der am Sonntagabend (22. Juni) ausgebrochene Waldbrand westlich von Goslar fordert die Einsatzkräfte unverändert extrem. Nach tagelangen Löscharbeiten aus der Luft sowie am Boden haben die Verantwortlichen nun die Kollegen im sachsen-anhaltischen Ostharz um personelle und technische Unterstützung gebeten. „Keine Frage, dass wir das natürlich machen“, so der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse.