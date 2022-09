Waldbrandgefahr: So will sich der Harz künftig vor Feuer schützen

Sechs Punkte umfasst der neue Maßnahmenkatalog für den Brandschutz im Nationalpark Harz, den Forstminister Sven Schulze (CDU) in Wernigerode vorgestellt hat. Dabei geht es auch um den Umgang mit Totholz.

Wernigerode - Die beiden verheerenden Waldbrände, die in den vergangenen Wochen Hunderte Einsatzkräfte im Nationalpark Harz in Atem gehalten haben, sind noch allgegenwärtig. „Waldbrände zu verhindern, ist unmöglich“, stellt Forstminister Sven Schulze klar. Möglich sei aber, die Brandgefahr zu minimieren und die Löscharbeiten zu optimieren. Und der Minister will Nägel mit Köpfen machen.