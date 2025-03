In den vergangenen zwei Jahren konnten sich die Bäume im Harzer Wald etwas erholen. Die Lage bleibt dennoch katastrophal. Um klimatischen Veränderungen zukünftig besser zu widerstehen, wird deshalb auf andere Baumarten gesetzt.

Oberharz am Brocken. - Starke Schäden, in weiten Teilen sogar ganz verschwunden: Immer wieder wird die Zukunft des Harzer Waldes thematisiert. Positive Entwicklungen hat es vor allem in den vergangenen zwei Jahren gegeben – Neben der Aufforstung, teils durch Freiwillige, spielen dafür auch andere Faktoren eine Rolle.