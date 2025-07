In der Börde liegt die Impfquote bei Kindern im Vorschulalter besonders hoch und liegt über dem Landesdurchschnitt.

Hohe Impfbereitschaft in der Börde: überdurchschnittlich viele Kinder geimpft

Haldensleben. - Die Bereitschaft, seine Kinder mit Impfungen gegen Krankheiten wie Kinderlähmung zu schützen, ist im Landkreis Börde offenbar hoch. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Kreisverwaltung jetzt veröffentlicht hat. Demnach befinde sich die Impfbereitschaft hier auf einem konstant hohen Niveau und liege über dem Landesdurschnitt in Sachsen-Anhalt.

Impfungen vom RKI empfohlen

Den Gesundheitsämtern sei es möglich, dank der Schuleingangsuntersuchungen eine Datenerhebung zum Impfstatus bei Kindern im Vorschulalter durchzuführen. Laut dieser Erhebung lag die Impfquote im vergangenen Jahr in dieser Altersgruppe in der Börde bei fast allen durch das Robert-Koch-Institut empfohlenen Impfungen bei über 90 Prozent und war durchgehend höher als der Landesdurchschnitt.

Gegen Masern, Mumps und Röteln sind demnach annähernd alle Kinder im Vorschulalter geimpft worden. Hier lag die Impfquote im Landkreis bei 98,9 Prozent für die erste Impfung und 97,6 Prozent für die zweite Impfung. Der Landesdurchschnitt liegt hier jeweils bei 98,7 und 95,7 Prozent.

Mehr als 90 Prozent gegen Polio und Keuchhusten geimpft

Auch gegen Polio – bekannt als Kinderlähmung – ist der weitaus überwiegende Teil der Kinder geimpft worden. Hier lag die Quote in der Börde bei 93,6 Prozent und der Landesdurchschnitt bei 88,4 Prozent.

Gegen Keuchhusten haben im Landkreis 94,1 Prozent der Kinder eine Impfung erhalten. Bei Windpocken haben 95,5 Prozent die erste und 90,7 Prozent die zweite Schutzimpfung bekommen.

Lediglich bei Pneumokokken und Rotaviren liegt die Quote unter 90 Prozent. Gegen Pneumokokken sind demnach 84,1 Prozent der Kinder in der Börde geimpft worden, gegen Rotaviren 84,7 Prozent. Im Landesdurchschnitt lag die Impfquote in der Altersgruppe bei jeweils 81,4 Prozent und 76,3 Prozent.