Zig Besucher kommen in den Harz, um an den Walpurgis-Spektakeln teilzunehmen – längst nicht nur in den Hochburgen des traditionellen Fests. Welche Veranstaltungen noch gut besucht waren.

Thale - Mystik und Hexentrubel hat es in vielen Harz-Orten gegeben: Am Wochenende rund um die Walpurgisnacht strömten tausende Besucher in die Feierhochburgen wie Thale und Schierke. Aber auch Feste zum Beispiel in Dörfern Harzgerodes oder in besonderen Kulissen wie etwa der Konradsburg wurden gut angenommen.

Bad Suderode: Teufel und Hexe führen mit einem Mittelalter-Barden den Umzug vom Kurpark durch den Wald an. (Foto: Kjell Sonnemann)

Walpurgismarkt Thale: Auf dem viertägigen Programm in der Innenstadt und dem Park stehen viele Band-Auftritte. (Foto: Sarina Bouhanna)

Trubel ist auch in Königerode. (Foto: Uwe Kraus)

Thale: Auf und vor der Bühne am Rathaus ist viel los. (Foto: Sarina Bouhanna)

Siptenfelde: Die Hexen von der Faschingspolizei musizieren enthusiastisch auf ihren Instrumenten. (Foto: Uwe Kraus)

Mägdesprung: Thomas Schöffmann, hier mit Tochter Anni und ihrem Rattanbogen, lädt zum Bogenschießen ein. (Foto: Uwe Kraus)

Ermsleben: Die Band Invisible steht auf der Bühne bei der Walpurgisnacht „Rock auf der Konradsburg“. (Foto: Kjell Sonnemann)

Thale: Im Kurpark findet an allen vier Tagen ein Trödel- und Mittelaltermarkt statt. (Foto: Sarina Bouhanna)

