Zehntausende haben im Harz die Walpurgis gefeiert. Gefühlt waren mehr Menschen in den Hochburgen in Schierke, Thale und Wernigerode unterwegs, als je zuvor.

Schierke - Gruselig, aber auch lustig verkleidete Gestalten haben sich am letzten Tag des Aprils wieder im Harz versammelt, um gemeinsam die Walpurgis zu feiern. Mit diesem traditionellen Fest wird bei allerlei Schabernack, Musik, Tanz, Theater und Feuer der Winter vertrieben und der Mai begrüßt. Gefühlt waren in diesem Jahr noch mehr Menschen als sonst unterwegs. Selbst in den kleinen Harzorten füllten sich die Festplätze und Zelte.