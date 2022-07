Wann Hitze im Harz zur Gefahr werden kann

Wernigerode - Es wird wieder heiß am heutigen Montag. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Temperaturen von über 30 Grad Celsius für Wernigerode und den Harz. Während das für Sonnenanbeter eine gute Nachricht ist, setzt die Hitze anderen so sehr zu, dass sie ein Fall für den Arzt werden. So, wie es gleich mehreren Mitgliedern einer Kieler Pfadfindergruppe bei einer Brockenwanderung in der vorigen Woche ergangen ist (die Volksstimme berichtete).