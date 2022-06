Wann neues Einkaufscenter in Ilsenburg öffnen soll

Der Innenausbau des neuen Einkaufszentrums am Apfelweg in Ilsenburg soll in Kürze beginnen. Die Gebäudehülle ist fast fertig.

Ilsenburg - Kaum eine Baustelle in Ilsenburg zieht so viele Blicke auf sich wie die für das neue Einkaufscenter am Apfelweg. „Die Gebäude werden in Kürze geschlossen sein“, berichtet Carl Matthias Rathgen, der für das Vorhaben zuständige Geschäftsführer der Lüder Bauträger GmbH, auf Volksstimme-Anfrage.