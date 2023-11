Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg. - Konzentration auf einen Standort und vor allem Kostendämpfung in eigener Sache: Das sind – zusammengefasst – die Eckdaten mit Blick auf die Bibliothekslandschaft in der Blütenstadt Blankenburg. Voraussichtlich im Januar wird die von der Arbeitsförderungsgesellschaft Harz (AFG) betriebene Bücherei am jetzigen Standort in der Tränkestraße für immer ihre Pforten schließen und ins Historische Rathaus umziehen. Details und Hintergründe rund um die Pläne hat jetzt AFG-Geschäftsführerin Gudrun Mehnert skizziert.