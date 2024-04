An der Kreuzung Veckenstedter Weg/ Ilsenburger Straße in Wernigerode ereignete sich am Samstag, 3. Juni 2023, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-Jähriger, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, schwer verletzt wurde.

Archiv-Foto: Feuerwehr Wernigerode