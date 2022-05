Warum Kirchensanierung im Nordharz noch etwas länger dauert

Heudeber - Sie hämmern, sägen, verfugen, schleifen und passen an – die Bauarbeiter einer Quedlinburger Firma, die gegenwärtig mit Sanierungsarbeiten an der Kirche in Heudeber beschäftigt sind. Helga Straub hat stets ein wachsames Auge auf die Arbeiten, denn sie kümmert sich seit Jahren um die Kirchensanierung. Die Rentnerin hat sich inzwischen autodidaktisch zur Baufachfrau entwickelt, denn seit dem ersten Sanierungsabschnitt fungiert sie vonseiten der Kirchengemeinde als ehrenamtliche Baubetreuerin. In diese Jahre fallen nicht nur die fast komplette Sanierung der Außenfassade, sondern auch der Umbau eines Teils des Kirchenschiffes zu einem Gemeinderaum, der in der kalten Jahreszeit beheizbar ist.