Warum Königshütter mehr Kontrollen auf B 27 im Oberharz fordert

Königshütte - Wie schnell sind Autofahrer an der Neuen Hütte in Königshütte unterwegs? Das wollte Anwohner Holger Reichardt genau wissen. Weil er sich um die Verkehrssituation vor seiner Haustür sorgte, stellte er im Mai 2021 in Zusammenarbeit mit der Harzer Blitzergruppe eine Tempomesstafel auf. Sein Verdacht: Viele seien nahe des Ortsausgangs Richtung Elend in Richtung mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 27 unterwegs. Das Ergebnis teilte er nun mit.