Warum schmeckt das Trinkwasser in Elbingerode muffig?

Elbingerode - Was bei ihm aus dem Wasserhahn tropft, schmeckt Michael Suchland nicht. Das Trinkwasser in Elbingerode habe einen muffigen Geschmack, monierte das CDU-Ortschaftsratsmitglied in der jüngsten Sitzung. Aus Gesprächen wisse er, dass es anderen Einwohnern ebenso gehe. „Trinken kann man das nicht“, so Suchland.