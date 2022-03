Warum Schnelltest-Pflicht zu Problem für Pflegeheim-Besucher in Wernigerode wird

Wernigerode - Er wollte seiner 89-jährigen Mutter nur Adventsschmuck für ihr Zimmer im Seniorenzentrum Küsters Kamp am Rande Nöschenrodes bringen. „Doch in den vergangenen zwei Wochen habe ich im Heim keinen Schnelltest-Termin mehr bekommen. Ohne Negativ-Nachweis darf ich auch als Corona-Geimpfter nicht rein“, sagt Karl-Heinz Pillath. Das schmerze den Wernigeröder umso mehr, als dass er in Sichtweise der Einrichtung am Bollhasental wohne.