Am Rathaus Wernigerode beginnt die nächste Etappe der aufwendigen Sanierung. Was jetzt gebaut wird, wie lange es dauert – und was es kostet.

Die berühmte Nordfassade von Wernigerodes Rathaus ist seit Mitte Januar 2026 wieder eingerüstet.

Wernigerode. - Pechschwarze Planen prägten seit Anfang November 2025 den Anblick von Wernigerodes Rathaus. Nun steht wieder ein Baugerüst vor dem wohl beliebtesten Fotomotiv der Harz-Stadt. Die seit 2022 dauernde Sanierung des Wahrzeichens geht in die nächste Runde.