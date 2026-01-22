Beliebtes Fotomotiv im Harz Warum Wernigerodes Rathaus schon wieder hinter Baugerüst verschwindet
Am Rathaus Wernigerode beginnt die nächste Etappe der aufwendigen Sanierung. Was jetzt gebaut wird, wie lange es dauert – und was es kostet.
22.01.2026, 15:45
Wernigerode. - Pechschwarze Planen prägten seit Anfang November 2025 den Anblick von Wernigerodes Rathaus. Nun steht wieder ein Baugerüst vor dem wohl beliebtesten Fotomotiv der Harz-Stadt. Die seit 2022 dauernde Sanierung des Wahrzeichens geht in die nächste Runde.