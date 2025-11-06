weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Harzer Wahrzeichen Die Addams Family lässt grüßen: Warum das Wernigeröder Rathaus plötzlich pechschwarz ist

Schwarz statt bunt: Das Wernigeröder Rathaus sorgt mal wieder für Aufsehen – und hitzige Diskussionen. Warum das berühmte Harzer Wahrzeichen plötzlich aussieht wie aus einem Gothic-Roman.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 07.11.2025, 08:13
Pechschwarz: So sah das Wernigeröder Rathaus noch nie aus. Was hat es mit der neuen Fassadengestaltung auf sich?
Pechschwarz: So sah das Wernigeröder Rathaus noch nie aus. Was hat es mit der neuen Fassadengestaltung auf sich? Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Sie ist weg - die nicht unumstrittene bunte Bauplane am Wernigeröder Rathaus. Doch das, was nun zum Vorschein kommt, ist ein völlig ungewohnter Anblick: Die Fassade des markanten Bauwerks, bislang ocker- und zinnoberrot verputzt, ist plötzlich pechschwarz. Die Scherenschnitt-Optik sorgt für Erstaunen bis hin zu Fassungslosigkeit.