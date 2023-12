Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ilsenburg. - Der Abriss der alten Ilsenburger Brausefabrik ist momentan eines der wichtigen Gesprächsthemen in der Ilsestadt. Jahrelang war sie in Vergessenheit geraten, denn war sie nach dem Ende der Limonadenproduktion zunächst Lager und später Wohnraum, so stand sie in den vergangenen Jahren leer.