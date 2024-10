Der Stadtrat im Oberharz hat die Einrichtung eines Jugendraumes in Benneckenstein beschlossen. Dennoch werden manche Punkte am neuen Standort kritisiert.

In der ehemaligen Tourist-Info in Benneckenstein soll der neue Jugenclub eingerichtet werden.

Benneckenstein. - Das Projekt Jugendclub in Benneckenstein nimmt weiter Gestalt an. Der Stadtrat Oberharz am Brocken entschied auf seiner jüngsten Sitzung über eine entsprechende Vorlage. Geklärt sind damit aber noch nicht alle Fragen. Auch eine Änderung fand ihren Weg in den Beschluss.