Entscheidung ist im Stadtrat gefallen Wegen kuriosem Wahlausgang: Wieso Stadtrat für Harz-Ort den neuen Ortsvorsteher gewählt hat

Üblicherweise bestimmen die Mitglieder eines Ortschaftsrates den Ortsbürgermeister. Nicht so in Sorge. Wegen eines besonderen Ausgangs der Kommunalwahl im Juni wählte nun der Stadtrat Oberharz am Brocken den Ortsvorsteher und seinen Stellvertreter des Ortes.