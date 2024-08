Nach der Kommunalwahl wurden in Sorge und Tanne Ergänzungswahlen notwendig. Jetzt steht fest: Diese wird es nur in einem der beiden Dörfer geben.

Stadt Oberharz am Brocken. - Nach den Wahlen im Oberharz konstituierten sich in den vergangenen Tagen die neuen Räte in acht von zehn Ortsteilen im Stadtgebiet. Die Ausnahmen bildeten Tanne und Sorge. In beiden Orten waren nach dem Urnengang im Juni Ergänzungswahlen nötig geworden. Zumindest für einen Ort werden diese, wie vorgesehen, am 27. Oktober stattfinden. In dem anderen Dorf wird es hingegen keine Wahl mehr geben.