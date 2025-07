Die Wartebereiche an den beiden Bushaltestellen am Stemberghaus im Oberharz werden erneuert. Eine glatte Asphaltschicht ersetzt nun die alten Pflastersteine.

Hasselfelde. - In einem deutlich veränderten Zustand präsentieren sich nun die beiden Wartebereiche der Haltestelle Stemberghaus an der Bundesstraße 81 im Oberharz. Die Pflastersteine, die sich zuvor dort befanden und zum Teil sehr uneben waren, wurden auf den zwei Flächen durch eine glatte Asphaltschicht ersetzt.

„Das völlig desolate Pflaster wurde entfernt, da eine Unfallgefahr für die Fahrgäste immer größer wurde“, erklärt Michael Schanz die im Juni begonnenen Arbeiten. Er ist Regionalbereichsleiter bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB). Die Arbeiten sollen Anfang Juli abgeschlossen sein. Für beide Bushaltestellen belaufen sich die Kosten laut LSBB auf insgesamt circa 41.000 Euro, die durch den Bund getragen werden.

Kurvenbereiche der Bundesstraße 81 im Harz erneuert

Zuletzt hatte die LSBB in dem Bereich bereits Arbeiten an den Innenseiten in vier Kurvenbereichen der Bundesstraße 81 vorgenommen. Dabei wurden die üblicherweise ungebundene Bankettbereiche der Straße stabilisiert und befestigt.

Nötig wurden diese Arbeiten, weil Autofahrer die Kurveninnenseiten in der Vergangenheit öfter mitgenutzt hatten. Die Kosten für dieses bereits abgeschlossene Vorhaben für den Bund betrugen nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde ungefähr 271.000 Euro.