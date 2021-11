Weihnachtsmärkte in Wernigerode und Quedlinburg sollen stattfinden

Um die Eröffnung von Weihnachtsmärkten in Zeiten der Corona-Pandemie wird heftig gestritten. Wir erklären, was sich die Stadtoberen in Wernigerode und Quedlinburg nun überlegt haben, um die Märkte doch noch stattfinden zu lassen.

Wernigerode (vs) - Zur Zeit wird heftig darum gestritten, ob Weihnachtsmärkte in der Corona-Pandemie stattfinden sollten oder nicht. Gerade die Verschärfung der Lage in den Krankenhäusern und Schulen lässt viele Menschen an den jährlichen Marktöffnungen zweifeln. Bislang war auch unklar, wie im Harz mit der Situation umgegangen werden soll.

Nun gibt es erste Anhaltspunkte. Nach Volksstimme-Informationen sollen die Weihnachtsmärkte in Wernigerode und Quedlinburg geöffnet werden. Trotz Pandemie sollen die Anwohner nicht auf Plätzchen, heiße Schokolade und Holzkunstwerk verzichten müssen. Einen Wermutstropfen gibt es aber doch: Das Markttreiben soll nur unter der Einschränkung der Maskenpflicht abgehalten werden.

Sollte an diesem Vorgehen festgehalten werden, stehen auch bereits die Eröffnungsdaten der Weihnachtsmärkte statt: Während am 24. November in Quedlinburg der Markt zum Leuchten gebracht werden soll, könnte dies am 26. November auch in Wertnigerode der Fall sein.