Weihnachtsmarkt 2023: In Wernigerode startet die Glühwein-Saison

Letzte Handgriffe vor der Weihnachtsmarkt-Eröffnung in Wernigerode: Ricarda Drogan bereitet ihre "Platzhörsch"-Bude vor.

Es ist so weit: Ab Freitag, 24. November, weckt der Weihnachtsmarkt in Wernigerode Vorfreude. Der offizielle Startschuss fällt um 17 Uhr, indem der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz erleuchtet wird.

Besucher sind dann bis zum 22. Dezember täglich ab 11 Uhr zum Stöbern willkommen. Abgesehen vom Ruhetag am Totensonntag, 26. Dezemebr, ist der Markt sonntags bis donnerstags bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 21 Uhr. Mehr als 60 Buden gibt es in diesem Jahr in Wernigerode zu entdecken.

Eine davon gehört Ricarda Drogan. Vor ihrem Geschäft „Platzhörsch“ in der Breiten Straße hat sie die gleichnamige Hütte aufgestellt. „Die habe ich selbst gezimmert“, berichtet die Geschäftsfrau, während sie die letzten Deko-Elemente festschraubt.

Im Angebot hat sie „Heiße Hirsche“ und „Heiße Rehe“ – Glühweinvarianten nach eigenem Rezept. Außerdem schenkt sie ihren selbst kreierten „Platzhörsch“-Likör aus.