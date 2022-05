Weihnachtsmarkt in Elbingerode steht wegen Corona auf der Kippe

Die Planung für den Weihnachtsmarkt in Elbingerode steht. Nur ob er am zweiten Advent im Oberharz-Ortsteil stattfinden kann, ist ungewiss - wegen der Corona-Lage.

Elbingerode (mg/gbr) - Es ist alles vorbereitet für den Weihnachtsmarkt in Elbingerode. Doch ob und wie das Spektakel am zweiten Adventswochenende auf dem Kirchplatz steigen kann, steht in den Sternen. Der rasante Anstieg der Corona-Fallzahlen im Harz und die Unsicherheit aktualisierter Vorschriften lassen die Organisatoren im Ungewissen, berichtet Pfarrer Ernst Wachter auf Volksstimme-Anfrage: „Wir wollen den Weihnachtsmarkt nicht auf Biegen und Brechen durchpeitschen, aber auch nicht von vornherein den Kopf in den Sand stecken.“