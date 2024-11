Vier Wochen lang sorgt der Weihnachtsmarkt in Wernigerode für Vorfreude. Buden und Aktionen gibt es nicht nur rund um das historische Rathaus, sondern an mehreren Plätzen im Stadtgebiet.

Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt in Wernigerode werden den Besuchern neue Attraktionen und Buden geboten. Archivfoto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Mehr Attraktionen, mehr Lichterglanz, mehr Händler: Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr noch mehr Vorfreude bei den Besuchern wecken, versprechen die Organisatoren. Und das schon früher als in vielen anderen Städten.

1 Vier Wochen Budenzauber. „Der Schokoladenduft ist nach der Chocolart kaum verzogen, da steht schon das nächste Wernigeröder Großereignis vor der Tür“, sagt Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD). Schon am Freitag, 22. November, wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Exakt vier Wochen lang sind dann Einwohner und Gäste der Stadt willkommen, in Festtagsstimmung zu kommen. Sonntags bis donnerstags sind die Buden von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags werden Glühwein und Co. eine Stunde länger ausgeschenkt. Am Totensonntag, 24. November, legt der Adventstrubel eine Pause ein.

2 Stöbern und Probieren. 67 Händler bauen in diesem Jahr ihre Weihnachtsbuden in Wernigerode auf. „Das sind zehn mehr als voriges Jahr“, informiert Florian Hoppstock. Der Mitarbeiter der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) ist für die Weihnachtsmarktorganisation verantwortlich. „Es ist uns gelungen, weitere Kunsthandwerker zu gewinnen.“ Sie bieten unter anderem Keramik und Strickwaren an. Zudem gebe es kulinarische Neuheiten zu entdecken, zum Beispiel einen Brotstand und einen für Corn Dogs, also mit Teig ummantelte Würstchen am Stiel. Wie Hoppstock verrät, sind die neuen Stände vorrangig in der unteren Breiten Straße sowie rund um die Sylvestrikirche zu finden.

3 Lichterglanz an der Kirche. Der Oberpfarrkirchhof verwandelt sich wieder in eine Lichterwelt. Dreidimensionale Tiergestalten sowie Baum-Illuminationen erhellen das Areal rund um die Kirche. „Es wird einen neuen Foto-Point geben“, kündigt WTG-Chef Andreas Meling an. Besucher können vor einem leuchtenden „I Love WR“-Schriftzug posieren und so ihre Liebe zur Stadt zeigen. Wie die Stadtverwaltung informiert, leuchten insgesamt mehr als 3.500 Einzellichter im Stadtgebiet.

4 Ein Ort für Familien. Der in festliches Licht getauchte Nicolaiplatz wird im Advent wieder zum Lebkuchenwald. Er soll vor allem für Familien zum Anziehungspunkt werden, sagt Andreas Meling. Sie können dort nicht nur Hunderte handgefertigte Lebkuchenfiguren aus Holz entdecken, sondern auch zwei Fahrgeschäfte. „Neu in diesem Jahr ist ein nostalgisches Riesenrad vor der Polizei“, so Meling. Die beliebte Eisenbahn dreht in diesem Jahr ihre Runden um den Brunnen.

5 Einkaufsbummel. Alle, die Weihnachtsgeschenke suchen oder einfach in Shopping-Laune sind, bekommen am 1. und 3. Advent Gelegenheit zum sonntäglichen Einkaufsbummel. Die Geschäfte sind jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

6 Verlängerte Festtagsstimmung. Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt endet am 22. Dezember - doch damit ist nicht Schluss. Der Wintermarkt an der Blumenuhr sowie der Trubel rund um die Lichterkirche gehen vom 23. Dezember bis zum 5. Januar in die Verlängerung.