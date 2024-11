Ausflugstipp im Advent Vier Wochen Weihnachtszauber im Harz: Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt ist eröffnet

In Wernigerode wird ab sofort Vorfreude geweckt. Der Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt ist eröffnet worden. Auf was sich die Besucher freuen dürfen.