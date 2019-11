Die Fichte am Floßplatz in Hasserode bleibt stehen. Der Weihnachtsbaum am Wernigeröder Rathaus wird nun aus dem Stadtwald kommen. Foto: Uta Müller

Der Streit um einen Baum für den Wernigeröder Marktplatz ist gelöst. Der Protest von Hasserödern hat Erfolg, ihre Fichte bleibt stehen.

Wernigerode l Der Weihnachtsmarkt in Wernigerodes Altstadt kann kommen. Jedoch ohne den umstrittenen Baum aus Hasserode. Die Fichte am Floßplatz bleibt stehen.

Mit dieser Nachricht überraschte Andreas Meling von der Wernigeröder Stadtverwaltung die Anwohner am Mittwochmorgen, 20. November. Ursprünglich sollten zu diesem Termin die Motorsägen anrücken, um den Baum zu fällen. Die rund 15 Meter Fichte am Floßplatz war im Rathaus zum Weihnachtsbaum für den Marktplatz auserkoren worden.

Stattdessen gab es nun Applaus von rund 30 versammelten Anwohnern für den Stadtverwaltungsvertreter. Anwohner Kurt Reichel sprach von einem Sieg der Demokratie. „Nach 30 Jahren Mauerfall ist das ein demokratischer Beweis dafür, dass die Stadt den Baum nicht fällt, weil die Mehrheit dagegen ist“, so der Anwohner. Der Rentner hat eine ganz besondere Beziehung zu der Fichte in der Parkanlage. Der gelernte Gartenbauingenieur hat den Nadelbaum vor fast 30 Jahren mit einem weiteren in dem Park gepflanzt.

Kein Weihnachtsbaum auf dem Markt?

Doch ein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsbaum vor dem Rathaus ist auch unvorstellbar. "Es gibt immer eine zweite Variante", sagt Andreas Meling. "Für den Fall, dass der Baum beim Fällen bricht", so Meling weiter. Der Alternativbaum werde gefällt. Er komme aus dem Stadtwald und wird auf dem Markt vor dem Rathaus aufgestellt. Er sei nicht ganz so schön und so groß, aber er passe zwischen die Rathaustreppen.

Die Anwohner in Hasserode sind sich einig: "Das Kämpfen für den Erhalt des Baumes hat sich gelohnt", so Anwohnerin Bärbel Fischer.