Megatunnel oder Fehlplanung? Eine neue Bürgerinitiative stellt sich gegen die Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 – mit einem überraschenden Argument. Wie viele Lkw tatsächlich täglich durch die Harz-Stadt fahren.

Weniger Lkw-Verkehr in Wernigerode? So hoch ist die Belastung auf der B244 in der Harz-Stadt wirklich

Über den Abschnitt Ilsenburger Straße der B244 in Wernigerode rollen werktags im Schnitt 850 Lkw.

Wernigerode. - Ein Wernigeröder macht mit einer neuen Bürgerinitiative in der Harz-Stadt gegen den lange geplanten Bau einer Ortsumfahrung für die Bundesstraße 244 samt Megatunnel mobil. Sein wichtigstes Argument: Die Verkehrsbelastung sei in den vergangenen Jahren gesunken. Doch wie viele Lkw donnern tatsächlich durch die bunte Stadt im Harz?