Megatunnel oder Fehlplanung? Eine neue Bürgerinitiative stellt sich gegen die Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 – mit einem überraschenden Argument. Wie viele Lkw tatsächlich täglich durch die Harz-Stadt fahren.

Von Holger Manigk 10.09.2025, 06:15
Über den Abschnitt Ilsenburger Straße der B244 in Wernigerode rollen werktags im Schnitt 850 Lkw. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Ein Wernigeröder macht mit einer neuen Bürgerinitiative in der Harz-Stadt gegen den lange geplanten Bau einer Ortsumfahrung für die Bundesstraße 244 samt Megatunnel mobil. Sein wichtigstes Argument: Die Verkehrsbelastung sei in den vergangenen Jahren gesunken. Doch wie viele Lkw donnern tatsächlich durch die bunte Stadt im Harz?