In Wernigerode startet eine neue Bürgerinitiative, die den Bau der Ortsumfahrung samt Tunnel für die Bundesstraße 244 stoppen will. Warum der Initiator das 160-Millionen-Euro-Projekt für Geldverschwendung hält und wie seine Chancen stehen.

Millionenprojekt B244-Tunnel in der Kritik: Bürgerprotest gegen Ortsumfahrung in Wernigerode

Eine Ortsumfahrung soll Wernigerode vom Lkw-Verkehr auf der Bundesstraße 244 - hier die Nöschenröder Straße - entlasten.

Wernigerode. - Gerade haben im Mühlental Probebohrungen für den Tunnel zur lange geplanten Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 in Wernigerode begonnen. Doch ganz in der Nähe regt sich nun Widerstand gegen das 160 Millionen Euro teure Mega-Projekt.