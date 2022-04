Wer für CDU bei Wernigeröder Oberbürgermeister-Wahl starten soll

Nach der SPD hat nun auch die CDU einen Anwärter für die Oberbürgermeister-Wahl in Wernigerode im April 2022 benannt. Das letzte Wort ist aber noch offen

Wernigerode - Nach der SPD hat nun auch der Wernigeröder CDU-Ortsvorstand die ersten entscheidenden Weichen für die Oberbürgermeister-Wahl im kommenden Jahr gestellt: CDU-Stadtrat und Fraktionschef Matthias Winkelmann soll demnach für die Christdemokraten kandidieren. Das hätten die Vorstandsmitglieder einstimmig beschlossen, so Stadtverbandsvorsitzender Michael Reichel am Dienstag (5. Oktober) in einer Pressemitteilung.