Werden Tropfsteine in Höhlen in Rübeland beschädigt?

Rübeland - Auf eigene Faust durch den Berg – in der Hermannshöhle in Rübeland ist das möglich. An den Vormittagen sind dort individuelle Rundgänge möglich (die Volksstimme berichtete). Nun regt sich Kritik an dieser Regelung: Gäste würden die Gelegenheit nutzen, um die Tropfsteinformationen zu beschädigen.