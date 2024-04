In der Nacht zu Samstag (13. April) hat in Wernigerode ein bekannter Lost Place gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzwagen im Einsatz.

Brand in ehemaligem Autohaus: Bekannter Lost Place in Wernigerode in Flammen

Ein ehemaliges Autohaus in Wernigerode stand in der Nacht zu Samstag (13. April) in Flammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Feuer in Wernigerode: In der Nacht zu Samstag (13. April) ist es in einem bekannten Lost Place am Dornbergsweg zu einem Großbrand gekommen. Der Einsatz zog sich für Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte bis in die frühen Morgenstunden hin.