Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers sind in der Wernigeröder Bachstraße zwei Fußgänger beim Queren der Fahrbahn verletzt worden: Was passiert ist und wie der Fahrer den Unfallhergang erklärt.

Wernigerode. - Bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Bachstraße in Wernigerode sind zwei Passanten von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 59-Jähriger kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in eine Klinik und musste dort nach Informationen der Redaktion stationär aufgenommen werden. Die Bachstraße - die vergleichsweise stark befahrene Bundesstraße 244 - war rund 30 Minuten voll gesperrt.