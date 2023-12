Bislang ist der zentrale Parkplatz am Ochsenteich nur Pendlern in Wernigerode vorbehalten. Das soll sich ändern.

Zu wenige Parkplätze in Wernigerode: Wird Ochsenteich frei für alle?

Parken in Wernigerode

Am Ochsenteich in Wernigerode stellen Berufspendler ihrer Autos ab. Außerhalb der Arbeitszeiten ist die Fläche ungenutzt.

Wernigerode. - Tagsüber und unter der Woche wird die Freifläche auf dem Ochsenteichgelände als Pendlerparkplatz genutzt. In den Abendstunden und am Wochenende ist der Platz frei und ungenutzt. Eigentlich Verschwendung – herrscht doch in Wernigerodes Zentrum akuter Parkplatzmangel.