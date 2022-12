Wernigerode: Straße in den Harz wieder frei - wann Bauarbeiten fortgesetzt werden

Knapp zwei Jahre war die Friedrichstraße in Wernigerode Baustelle. 720 Meter der Verkehrsader in den Oberharz wurden ausgebaut. Auf die Fortsetzung der Arbeiten müssen die Wernigeröder warten.

Die Friedrichstraße in Wernigerode ist eine bedeutende Vekehrsader in den Oberharz. Nach Abschluss der Bauarbeiten herrscht hier seit Donnerstag wieder freie Fahrt.

Wernigerode - Endlich wieder freie Fahrt von Wernigerode in Richtung Oberharz. Die Bauarbeiten an der Landesstraße 100 in Hasserode sind beendet. Zumindest vorerst. Der letzte Abschnitt zwischen Bahnübergang und Ortsausgang fehlt noch.