Ausflugsziel im Advent im Harz Wernigerode streitet über Termin für Weihnachtsmarkt: Doch es gibt ein drängenderes Problem

Einzelhändler in Wernigerode klagen, durch das zeitige Ende des Weihnachtsmarktes in der Harz-Stadt jedes Jahr Kunden an Nachbarn wie Goslar zu verlieren. Deshalb fordern eine Verlängerung des Budenzauber bis zum 30. Dezember. Ein Vorschlag, der auf Gegenwehr stößt.